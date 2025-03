A preparar o regresso à Liga, o FC Porto empatou a dois golos com o Felgueiras, 11.º da II Liga. Na manhã desta sexta-feira, no Olival, Martín Anselmi aproveitou para promover experiências e apostou em Leonardo Vonic – ponta de lança alemão da equipa B – no médio Tiago Silva e no avançado Leonardo Fajardo, que atuam nos juniores.

Os golos dos dragões foram apontados por Fajardo e Alan Varela.

Ao serviço das respetivas seleções continuam Diogo Costa (Portugal), Eustáquio (Canadá), Danny Namaso (Camarões), Deniz Gül (Turquia) e Samu (Espanha).

No boletim clínico permanecem Marko Grujic e Vasco Sousa, médios que realizaram tratamento.

O plantel do FC Porto vai desfrutar de três dias de folga, retomando os trabalhos na manhã de terça-feira, no Olival.

Os dragões ocupam o 3.º lugar da Liga e visitam o Estoril (8.º), na tarde de 30 de março (18h). Quanto ao Felgueiras, visita o Mafra (18.º e último da II Liga), na noite de 31 de março (20h15).