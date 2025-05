Enquanto André Villas-Boas oficializava o protocolo para a construção do Centro de Alto Rendimento, a equipa principal do FC Porto prosseguia a preparação para o Mundial de Clubes, no Olival.

Na manhã desta quinta-feira, Martín Anselmi integrou os «bês» João Teixeira, Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e Brayan Caicedo no grupo. No boletim clínico permanece Marko Grujić, que realizou tratamento.

Os dragões viajam para Marrocos para realizar o primeiro de dois particulares, ante o Wydad AC, na tarde de sábado (17h).

O FC Porto regressa ao Olival na manhã desta sexta-feira. A viagem para Marrocos está prevista para as 19 horas.