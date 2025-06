Na sequência do triunfo na visita aos marroquinos do Al Wydad (1-0) e da dupla folga, o FC Porto retomou esta terça-feira os preparativos para o Mundial de Clubes. No Olival, Martín Anselmi não contou com os internacionais Diogo Costa e Rodrigo Mora, Samu, Eustáquio e Deniz Gül.

Por sua vez, Samuel Portugal e Marko Grujić permanecem em regime de tratamento.

Em sentido contrário, o espanhol Ángel Alarcón está recuperado de lesão e reforçou o lote de «bês» às ordens de Anselmi, juntando-se a João Teixeira, Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e Brayan Caicedo.

Os dragões regressam ao Olival na manhã desta quarta-feira. Na manhã de domingo, pelas 11 horas, há particular com o Riga, da Letónia, no Olival.