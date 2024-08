Depois de Samu Omorodion, o FC Porto reforçou o ataque com Deniz Gül, jovem avançado sueco que foi apresentado este sábado. O jogador de 19 anos alinhava no Hammarby e, segundo André Villas-Boas, foi uma descoberta do departamento de scouting dos azuis e brancos.

«O objetivo é continuar a construir equipas competitivas. Para o FC Porto é fundamental. Esta é uma aposta num jovem resultante de um bom trabalho de um bom trabalho de todas as equipas, as desportivas e as de scouting, que detetaram este talento inequívoco como é o Deniz e estamos muito satisfeitos por termos levado esta contratação a bom porto e agora que o jogador comece a render com a equipa», disse o presidente dos portistas, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Villas-Boas destacou ainda que o FC Porto se antecipou a vários outros emblemas que estavam interessados no internacional sub-21 pela Suécia.

«Conseguimos antecipar-nos a muitos rivais porque estivemos sobre o Deniz desde o seu início. Tem vindo a ser acompanhado pela nossa equipa de scouting, foi-nos referenciado e, a partir do momento em que os scouts acompanharam o seu trabalho, decidimos avançar para a sua contratação», revelou.

Já Gül mostrou-se «muito contente com o interesse do FC Porto» e assumiu que «estava ansioso por que tudo se concretizasse».

«O futebol português é muito melhor do que o sueco, por isso é o maior passo que já dei na minha carreira. Fui muito feliz no Hammarby e consegui esta oportunidade de vir para aqui, é o seguimento perfeito para a minha carreira. Quero criar grandes memórias», afirmou.

Deniz Gül custou 4,5 milhões de euros (mais 500 mil euros em variáveis) aos cofres dos dragões e assinou contrato até 2029.