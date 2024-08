António Ribeiro, defesa central da equipa B do FC Porto, anunciou, nas redes sociais do clube, que já recebeu alta hospitalar, depois de sofrer um traumatismo crânio encefálico.

«Queria desde já agradecer por todo o apoio que tenho recebido. Quero-vos dizer que me sinto bem, cada vez melhor e que está para breve o meu regresso. Até já e um obrigado especial a todos», escreveu o jogador de 20 anos.

O incidente aconteceu durante um particular com o Nacional no Torneio Madeira Autonomia, a 3 de agosto.

De recordar que, nessa noite, após a conquista da Supertaça, o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, dedicou uma breve mensagem a António Ribeiro: «Vamos estar todos aqui para ele e para lhe dar toda a força que precisar, pois no FC Porto não há equipas A e B, o FC Porto é só um».

Na formação do portistas desde 2016/17, o defesa central prepara a estreia na II Liga.

👋Dragões, o António Ribeiro já teve alta hospitalar e deixou esta mensagem para vocês 🤩



"Olá portistas, queria desde já agradecer por todo o apoio que tenho recebido através das redes sociais mesmo estando longe. Quero-vos dizer que me sinto bem, cada vez melhor e que está… pic.twitter.com/LtDCQjTEMd — FC Porto (@FCPorto) August 12, 2024

Quanto aos restantes jovens dragões, ao empate caseiro com o Alverca (1-1) segue-se a visita a Tondela, na tarde de segunda-feira (18h).