O FC Porto prometeu mudanças no acesso ao Estádio do Dragão e, esta quinta-feira, revelou as medidas que vão entrar em prática já no jogo de apresentação, diante do Al Nassr, a 28 de julho (18h30).

Os principais objetivos dos dragões com as novas regas são «diminuir as filas e facilitar a vida dos portistas», mas também «valorizar a condição de associado do FC Porto».

Entre as normas anunciadas, uma das mais relevantes é que o cartão de sócio se torna imprescindível. «O cartão de sócio passa a ser o único documento válido para os associados assistirem aos jogos em casa. Acabaram os bilhetes impressos ou digitais para sócios do FC Porto.»

«Frente ao Al Nassr, a 28 de julho, os torniquetes do Estádio do Dragão já estarão programados para só aceitarem bilhetes de público, pelo que os associados devem fazer-se acompanhar do cartão de sócio em formato físico ou digital», explicam os dragões em comunicado.

Entre as mudanças, está também a entrada no estádio. O mesmo cartão de sócio poderá aceder ao lugar do Dragão por qualquer porta da respetiva bancada.

Os azuis e brancos identificaram ainda «ao longo das últimas épocas, casos de uso abusivo e sistemático dos privilégios das categorias de associados menores». Por isso, os infantis e juniores terão novas regras para aceder ao estádio.

O FC Porto também aponta «a desmaterialização integral da bilhética e a digitalização da relação com todos os adeptos» para 2025/26.

De referir que estas novas regras se aplicam a todos os associados, tenham ou não lugar anual.

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra:

«O acesso ao Estádio do Dragão em dia de jogo vai ser alvo de uma profunda transformação. O objetivo é diminuir as filas e facilitar a vida dos portistas, adotando medidas para melhorar a experiência de todos. Já a partir do jogo de apresentação contra o Al Nassr, marcado para 28 de julho às 18h30 (Sport TV), os sócios do FC Porto deverão ter em conta alterações relevantes dentro do perímetro.

Cartão de sócio torna-se imprescindível

Eis o primeiro ponto a reter: o cartão de sócio passa a ser o único documento válido para os associados assistirem aos jogos em casa. Acabaram os bilhetes impressos ou digitais para sócios do FC Porto. Esta é a primeira mudança das inúmeras que se avizinham envolvendo o cartão de identificação dos portistas, que brevemente passará a dispor de tecnologia de ponta e de novas funcionalidades. No horizonte 2025/26, o Clube projeta a desmaterialização integral da bilhética e a digitalização da relação com todos os adeptos.

Frente ao Al Nassr, a 28 de julho, os torniquetes do Estádio do Dragão já estarão programados para só aceitarem bilhetes de público, pelo que os associados devem fazer-se acompanhar do cartão de sócio em formato físico ou digital - disponível na App FC Porto.

Entrada por qualquer porta da mesma bancada

Além disso, com o mesmo cartão de sócio vai passar a ser possível entrar no Estádio e aceder ao lugar por qualquer porta da respetiva bancada. Ou seja, se o lugar de determinado associado corresponder à porta 26, na bancada Poente, este poderá entrar em todas as restantes portas da bancada Poente (27, 3 ou 4). O mesmo acontecerá na superior Norte (21, 22 e 23), nas arquibancadas Poente (24, 25, 5 e 6) e Nascente (10 e 11) e na bancada Nascente (12, 13, 17 e 18). Se uma porta estiver sobrelotada, basta usar a mais próxima como alternativa.

Infantis e Juniores com novas regras

O acesso para os sócios Infantis e Juniores também sofrerá alterações. Após terem sido identificados e reportados internamente, ao longo das últimas épocas, casos de uso abusivo e sistemático dos privilégios das categorias de associados menores, o Clube viu-se forçado a adotar medidas com o objetivo de regular a transmissibilidade e proteger o que tem de mais valioso: a condição de sócio do FC Porto.

As medidas agora anunciadas visam combater o mercado paralelo e mitigar os prejuízos decorrentes do abuso de benefícios exclusivos aos sócios Infantis e Juniores.

A partir do dia 28, todos os associados Infantis e Juniores - e respetivos acompanhantes, caso assim o entendam e desde que portadores de título de ingresso para a mesma bancada - passarão a aceder ao Estádio do Dragão através de portas específicas (uma por bancada), que estarão devidamente identificadas.

Para estes sócios com idade inferior a 18 anos, o acesso ao Estádio passa a fazer-se exclusivamente pelas portas 10 (arquibancada Nascente), 12 (bancada Nascente), 22 (superior Norte), 24 (arquibancada Poente) e 26 (bancada Poente).

As novas normas aplicam-se a todos os associados, sejam eles detentores de Lugar Anual ou não, e a todo o Estádio. Só existem duas exceções: a superior Sul - onde, por motivos regulamentares, as regras não sofrem alterações - e a arquibancada Nascente, onde fica localizado o setor visitante.

Estas são as primeiras medidas inseridas numa nova política que visa valorizar a condição de associado do FC Porto e que serão postas em prática ao longo da temporada 2024/25.»