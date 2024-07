O FC Porto anunciou, na manhã desta sexta-feira, que estão em marcha várias novidades quanto à relação entre o clube e os sócios azuis e brancos.

O emblema portista pretende fazer uma «profunda transformação» na relação com os adeptos, que vai estender-se até 2025/26.

Desde logo, o FC Porto vai criar o Portal da Transparência para «prestar contas» aos sócios: «Um espaço virtual onde será disponibilizada informação relevante sobre negócios estruturantes, transferências de jogadores e outros detalhes relativos à vida institucional do FC Porto.»

Também vai ser lançado um novo cartão de sócio, com «tecnologia de última geração» e novas funcionalidades. A juntar a isso, o FC Porto tem projetada uma plataforma digital para «realizar todas as operações que até agora só estavam disponíveis fisicamente, na Loja do Associado». A intenção passa, também, por tornar o processo de admissão de sócios «mais simples, moderno e totalmente digital».

As regras de bilhética também vão sofrer alterações e, já a partir do início de 2024/25, «passará a existir um renovado sistema de acessos ao Estádio do Dragão». Os adeptos, segundo os dragões, «poderão circular com menos constrangimentos e beneficiar de uma melhor experiência em dia de jogo».

O FC Porto promete revelar mais detalhes sobre estas mudanças em breve.