O FC Porto continua a revelar pormenores da festa que está a ser preparada para sábado e, esta terça-feira, anunciou que está prevista pirotecnia na Ponte D. Luís e um espetáculo de drones na Ribeira.

Depois do jogo com o Santa Clara (15h30), a equipa portista será transportada de barco e irá desembarcar na Ribeira, após as 21h30, quando terá lugar o espetáculo. Antes, a partir das 18h00, um DJ vai animar a zona junto ao rio e será instalado um «ecrã gigante da entrega da Taça aos novos campeões e acompanhamento do percurso da equipa até ao desembarque».

Além de Gavin James, o FC Porto promete anunciar «mais nomes confirmados para a festa e mais surpresas preparadas», assim como o programa final das comemorações, que vão terminar nos Aliados.

