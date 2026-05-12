FC Porto anuncia pirotecnia e show de drones na festa de sábado
Dragões revelam pormenores do que vai acontecer na Ponte D. Luís e na Ribeira
O FC Porto continua a revelar pormenores da festa que está a ser preparada para sábado e, esta terça-feira, anunciou que está prevista pirotecnia na Ponte D. Luís e um espetáculo de drones na Ribeira.
Depois do jogo com o Santa Clara (15h30), a equipa portista será transportada de barco e irá desembarcar na Ribeira, após as 21h30, quando terá lugar o espetáculo. Antes, a partir das 18h00, um DJ vai animar a zona junto ao rio e será instalado um «ecrã gigante da entrega da Taça aos novos campeões e acompanhamento do percurso da equipa até ao desembarque».
Além de Gavin James, o FC Porto promete anunciar «mais nomes confirmados para a festa e mais surpresas preparadas», assim como o programa final das comemorações, que vão terminar nos Aliados.
🎆 𝗣𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘇 𝗜 𝗲 𝘂𝗺 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗻𝗮 𝗥𝗶𝗯𝗲𝗶𝗿𝗮 vão iluminar o caminho até aos Aliados naquela que promete ser uma noite inesquecível 💙— FC Porto (@FCPorto) May 12, 2026
