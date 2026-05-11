O FC Porto vai abrir a venda de bilhetes para o jogo com o Santa Clara às 10h00 de terça-feira.

O clube azul e branco informou que os ingressos são exclusivos a sócios e estão disponíveis nos locais habituais. Para comprarem o bilhete, os sócios precisam apenas de ter a quota de abril regularizada.

A partida da 34.ª e última jornada da Liga vai jogar-se em dia e hora ainda a definir, no próximo fim de semana, no Estádio do Dragão. No entanto, o jogo e entrega do troféu de campeão deverão mesmo acontecer na tarde de sábado, até porque o FC Porto já antecipou que a equipa vai fazer um percurso de barco no rio Douro até à Ribeira. De seguida, os campeões nacionais prosseguem num autocarro panorâmico até à Avenida dos Aliados, onde já está a ser preparado o palco da festa.