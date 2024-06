O FC Porto divulgou, esta sexta-feira, o equipamento principal para a época de 2025/25.

Francisco Conceição, em destaque nas notícias nos últimos dias, é uma das figuras desta campanha, em parceria com a marca norte-americana New Balance.

«Azul e branco como manda a tradição. Mas com uma reinterpretação para a nova época 2024/25», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Continuando com as cores habituais, a camisola da próxima temporada irá ter as listas azuis e brancas mais finas, com estas últimas a ganharem um tom diferente. O símbolo do Dragão mantém-se e há agora um «efeito de fumo incluído nas riscas azuis» que representa «a paixão e a intensidade dos adeptos do FC Porto».

Em termos tecnológicos, a camisola tem otimizado os tempos de secagem, absorção, gestão da humidade e na parte lateral foram colocados painéis que permitem uma maior ventilação, o que ajuda o atleta a ter um melhor desempenho.

A camisola foi criada com intuito de seguir o mote da próxima temporada: «Invictos de Coração».

O clube portista informou também que o equipamento principal vai ser vendido a partir deste sábado, dia 8 de junho, nas FC Porto Stores, FC Porto Online Store e no site da New Balance, entre outros.

