O FC Porto divulgou esta quinta-feira o novo cartão de acessos ao Estádio do Dragão e ao Dragão Arena. Este é «um cartão digital individual, único e permanente ao longo da época, complementar ao cartão de sócio e a que os não sócios também terão direito.»

Assim, deixa de ser possível entrar nos recintos desportivos do FC Porto com bilhetes físicos. O próximo jogo de futebol está agendado para as 18 horas deste domingo, no Dragão, ante os neerlandeses do Twente.