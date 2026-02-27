A Figura: Oskar Pietuszewski

Insaciável por natureza, continua a alimentar a expectativa do Dragão. Estreou-se a marcar ao segundo 13 – fazendo história a triplicar – e protagonizou as principais investidas até ao intervalo. Por norma pela esquerda, combinou com Zaidu e ofereceu oportunidades a Froholdt e Pepê. Ao cabo de 62 minutos, o jovem polaco saiu de cena com três remates, quatro cruzamentos, dois cortes, cinco duelos ganhos – em 10 – e inúmeras arrancadas, o que valeu uma ovação de pé aquando da substituição.

A fim de melhorar, o extremo de 17 anos terá de ajustar o momento de soltar o esférico.

O Momento: William Gomes acalma o Dragão, minuto 90+2

Entrado para o lugar de Pietuszewski, o extremo brasileiro aplicou o 2-1, num penálti muito contestado pelo Arouca – e não só. O avançado de 19 anos alcançou o nono golo na época e selou o triunfo, momentos antes de assistir Moffi para o 3-1. Em suma, entrou para decidir, como certamente terá pedido Francesco Farioli.

Outros destaques.

Diogo Costa: mero espectador durante quase todo o jogo, desferiu um passe essencial para o 1-0. Nada podia fazer no golo de Djouahra.

Gabri Veiga: por vezes criticado pela inconsistência ofensiva, o médio entregou-se a tarefas defensivas e serviu de âncora na transição. Em 62 minutos, o espanhol conseguiu três cortes, uma recuperação de bola e ganhou seis duelos em sete.

Deniz Gül: desaparecido, revelou muito nervosismo no momento de rematar. Passou completamente ao lado do processo ofensivo e desperdiçou passes na profundidade e recargas. Nova exibição pouco favorável. O FC Porto continua sem ponta de lança ao nível dos rivais.

Djouahra: numa exibição pobre do Arouca, o extremo francês protagonizou o melhor momento, empatando o encontro aos 70 minutos. Depois de Fukui deixar a barra de Diogo Costa a abanar no arranque da etapa complementar, Djouahra marcou no segundo remate enquadrado dos “Lobos”.

Rodrigo Mora: demasiado preso à bola, levou muitos adeptos à fúria. A vontade cegou o discernimento, numa noite com William Gomes e Pietuszewski em evidência.