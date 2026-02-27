Francesco Farioli e Vasco Seabra ajustam os “onzes” para a 24.ª jornada consoante os jogadores suspensos. Por isso, o timoneiro do FC Porto devolve Pablo Rosario ao meio-campo – colmatando a ausência de Alan Varela – e aposta em Kiwior no centro da defesa, ao lado compatriota Bednarek.

Por sua vez, Vasco Seabra lamenta os castigos de Tiago Esgaio, Lee e Van Ee, pelo que promove a titularidade de Diogo Monteiro, Pablo Gozálbez e de Brian Mansilla. Os “Lobos” também não contam com os lesionados Pedro Santos e Mateo Flores.

O FC Porto continua com Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Samu, De Jong e Thiago Silva no boletim clínico, enquanto Alan Varela cumpre castigo e Borja Sainz está ausente por motivos familiares.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Rosario, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Gül e Pietuszewski.

Suplentes do FC Porto: João Costa; Dominik Prpic, Francisco Moura, André Oliveira, Seko Fofana, Rodrigo Mora, André Miranda, William Gomes e Terem Moffi.

Onze do Arouca: Arruabarrena, Diogo Monteiro, Javi Sánchez, Fontán e Kuipers; Fukui e Pablo Gozálbez; Djouhara, Brian Mansilla e Trezza; Barbero.

Suplentes do Arouca: João Valido, José Silva, Matías Rocha, Puche, Danté, Bruno Duarte, Dylan Nandín e Yellu Santiago.

O árbitro Iancu Vasilica, de 40 anos, vai ser auxiliado por José Pereira, Renato Carvalho e Vítor Ferreira. No VAR estão Rui Costa e Jorge Fernandes.

O FC Porto-Arouca está agendado para as 18h45 desta sexta-feira, inaugura a 24.ª jornada da Liga e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.