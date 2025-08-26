FC Porto: Arsenal empresta Kiwior com cláusula de compra obrigatória
Defesa polaco chega à Invicta num negócio que vai superar os 20 milhões de euros
Na antecâmara do clássico com o Sporting, em Alvalade, o FC Porto entrou na fase decisiva das negociações por Jakub Kiwior, junto do Arsenal. Segundo avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o defesa central polaco chega à Invicta a título de empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória acima dos 20 milhões de euros.
Segue-se uma decisão do Arsenal, o que poderá acontecer já nesta terça-feira. De recordar que, em julho, o emblema londrino recusou uma proposta dos portistas, a rondar os 30 milhões pela transferência definitiva.
Sem espaço no elenco de Mikel Arteta – superado na hierarquia por Saliba, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera e Calafiori – o também lateral esquerdo procura espaço para se afirmar em definitivo, aos 25 anos. Internacional pela Polónia, Kiwior registou 30 jogos em 2024/25, com um golo e duas assistências. Na época anterior, anotou um golo e três assistências em 30 partidas.
Para colmatar esta saída, o Arsenal aponta a Piero Hincapié, defesa equatoriano do Bayer Leverkusen – outrora alvo do FC Porto – defesa central também capaz de atuar na lateral esquerda.
No Dragão, Kiwior vai reencontrar o compatriota Jan Bednarek – companheiro de inúmeras “batalhas” na seleção – além de Nehuén Pérez, Prpic e Zé Pedro.
O FC Porto ocupa a liderança da Liga, com nove pontos, igualado por Sporting e Moreirense. Há visita ao bicampeão nacional na noite de sábado (20h30).