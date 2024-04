Na véspera da receção ao Vitória de Guimarães, o guarda-redes Samuel Portugal falhou, este sábado, o treino do FC Porto, com uma bursite no cotovelo esquerdo.

Sem qualquer partida disputada desde que foi contratado ao Portimonense, no verão de 2022, o guardião, de 30 anos, esteve de fora da sessão matinal, no Olival, juntando-se a Marcano e Zaidu no lote de lesionados.

Além deste trio, Otávio Ataíde e Evanilson também desfalcam os dragões, mas por suspensão.

Diogo Costa e Francisco Conceição foram expulsos na visita ao Estoril, mas já cumpriram castigo na quarta-feira, aquando da visita do FC Porto ao Vitória de Guimarães, em encontro da primeira mão da Taça de Portugal (0-1).

O FC Porto, terceiro classificado da Liga, com 58 pontos, recebe os «conquistadores» Vitória de Guimarães, que ocupa o quinto posto, com 53 pontos. O encontro está agendado para as 20h30 e o Maisfutebol leva até si toda a emoção, ao minuto, desde o Estádio do Dragão.

Ao leme da partida estará o árbitro Fábio Veríssimo.