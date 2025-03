Martín Anselmi surpreende para a receção do FC Porto ao AVS, a propósito da 26.ª jornada da Liga. Para a tarde deste sábado, o treinador dos dragões apostou no sistema tático de 4-2-3-1 – ao invés do 3-4-3 – e operou quatro alterações face à derrota em Braga.

Ora, no “onze” constam Eustáquio, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê, enquanto Otávio, André Franco e Martim Fernandes sentam no banco de suplentes. Quanto a Gonçalo Borges, o extremo cumpre uma partida de suspensão, por acumulação de cartões amarelos.

No AVS, Rui Ferreira também fez quatro alterações. Depois da derrota caseira com o Arouca, o timoneiro dos avenses apostou em Tomás Tavares, Eric Veiga, Jaume Grau e Vasco Lopes, jogadores que ocupam as vagas deixadas por Fernando Fonseca, Rafael Rodrigues, Gustavo Mendonça e Rodrigo Ribeiro.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Iván Marcano e Francisco Moura; Alan Varela e Eustáquio; Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê; Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Otávio, William Gomes, Namaso, André Franco, Tomás Perez, Deniz Gül, Martim Fernandes e Zé Pedro.

Onze do AVS: Ochoa, Tomás Tavares, Nacho, Devenish e Eric Veiga; Piázon, Lucas Fernandes, Jaume Grau e John Mercado; Vasco Lopes e Zé Luís.

Suplentes AVS: Trigueira, Fernando Fonseca, Jorge Teixeira, Gerson, Akinsola, Gustavo Assunção, Nenê, Rodrigo Ribeiro e Gustavo Mendonça.

O FC Porto procura retomar o trilho das vitórias no Estádio do Dragão. A última vez aconteceu na noite de 28 de dezembro, frente ao Boavista (4-0).

Este encontro está agendado para as 18 horas deste sábado e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.