No seio do Dragão há feridas por sarar, debate que encontra nos recentes resultados o “saco de pancada” ideal, mas que remete para a sucessão na presidência do FC Porto. Na noite deste sábado, os adeptos voltaram a protagonizar um braço de ferro em forma de assobios e cânticos. Tudo isto enquanto o FC Porto recebia o AVS, na 26.ª jornada da Liga. Recuemos.

Antes destes episódios, Martín Anselmi revolucionou o “onze” dos dragões, apostando em Eustáquio, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê, em detrimento de Otávio, André Franco, Martim Fernandes e do castigado Gonçalo Borges.

Em todo o caso, o timoneiro dos azuis e brancos insistiu no sistema de 3-4-3, com Eustáquio a completar trio defensivo.

No AVS, depois da derrota caseira com o Arouca, Rui Ferreira alinhou com Tomás Tavares, Eric Veiga, Jaume Grau e Vasco Lopes. De fora do “onze” ficaram Fernando Fonseca, Rafael Rodrigues, Gustavo Mendonça e Rodrigo Ribeiro.

Recorde a história desta partida.

Bastaram cinco minutos para o primeiro momento de discordância nas bancadas do Dragão. Numa fase em que o FC Porto remetia o AVS para a respetiva área – e Ochoa impedia o golo de Fábio Vieira – surgiu a primeira tarja da claque Super Dragões: «Vida de milhões, futebol...tostões».

Seguiram-se nove penosos minutos de silêncio, interrompidos pelos cânticos entoados a partir daquela bancada. Todavia, a reação da claque foi “esmagada” pelos assobios.

Entretanto, no relvado, os anfitriões reforçavam a pressão ofensiva, com Samu, Rodrigo Mora e Pepê em evidência, apoiados por João Mário, Fábio Vieira e Francisco Moura. Todavia, a ambição na frente deixou os dragões expostos atrás. Como tal, aos 16 minutos, John Mercado acelerou perante Eustáquio e embateu na tremenda mancha de Diogo Costa.

Na resposta, dois minutos volvidos, Rodrigo Mora acalmou o coração portista. Depois de João Mário rasgar a defesa avense, Pepê acelerou pela direita e rematou para defesa de Ochoa. Na insistência, o “puto maravilha” ganhou a frente a Samu e uniu os adeptos. Foi o quarto golo de Mora na Liga.

De confiança reforçada, os comandados de Anselmi não desaceleraram, animando os adeptos – que anseiam o regresso de um FC Porto capaz de sufocar os adversários. Por sua vez, o AVS foi incapaz de efetivar a resposta, desapoiado na transição e escasso em ideias na construção.

Até ao intervalo, o encontro foi dominado por Samu e Ochoa. O avançado espanhol atirou ao poste aos 38 minutos e viu o guardião mexicano evitar o golo aos 40. Foi mais uma noite frustrante para o jovem ponta de lança.

No caminho para os balneários, Rui Ferreira, timoneiro dos avenses, certamente planeava o ataque à área de Diogo Costa, sem descurar a defesa. Até porque Nacho havia visto o cartão amarelo aos 45+1m. Ora, o treinador do AVS estaria longe de imaginar que o defesa central seria expulso aos 46m, numa abordagem desnecessária sobre Francisco Moura.

«Falta de ADN e ambição, não respeita o Dragão!»

O segundo e derradeiro momento de discordância nas bancadas aconteceu ao minuto 49, quando os Super Dragões voltaram a visar a estrutura liderada por André Villas-Boas. Em todo o caso, o resultado favorável arrefeceu a frustração da minoria desagrada.

De regresso ao tapete verde, Fábio Vieira contribuiu para uma noite tranquila, selando o triunfo aos 61 minutos. Em grande estilo, respondeu com acerto ao cruzamento de Francisco Moura, pela esquerda. Três golos em três jogos e a confirmação da melhor fase na época.

O FC Porto seguiu na mó de cima, permitindo as apostas de Anselmi nos jovens William Gomes, Tomás Pérez e Deniz Gül. Até final, Ochoa permaneceu em evidência, intercetando as investidas de Rodrigo Mora, Samu e de Eustáquio.

Num raríssimo rasgo ofensivo, Gerson Rodrigues ameaçou reduzir, aos 77m, mas embateu na imaculada muralha de Diogo Costa. No caso, o AVS esteve próximo de capitalizar um passe errado de Neuhén Pérez.

Em suma, o FC Porto conquistou a primeira vitória caseira em 2025, com Fábio Vieira e Rodrigo Mora a iniciarem o processo de cura de feridas que, por agora, permanecem abertas.

Os dragões retomam o 3.º lugar da Liga, com 53 pontos, igualados pelo Sp. Braga (4.º). Aquando do retomar do campeonato, os azuis e brancos visitam o Estoril (8.º), a 30 de março.

Ora, o AVS encaixou a segunda derrota consecutiva, permanece no 16.º posto – que força a play-off de manutenção – e pode ver Estrela e Gil Vicente descolarem. Na próxima ronda, a turma de Rui Ferreira recebe o Famalicão (9.º), também a 30 de março.