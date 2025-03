A Figura: Fábio Vieira, maestro de regresso

A compor a melhor fase da época, o criativo dos dragões participou na maioria das oportunidades frente ao AVS. Além de assinar um belo golo, aos 61 minutos, Vieira concretizou 52 passes em 56 tentativas – e três “passes-chave”. Ora pelo meio, ora pelos corredores, foi engenheiro para quase todas as investidas, servindo Mora e Samu, e combinando com Moura e Pepê.

Deixou o encontro aos 78 minutos debaixo de uma onda de aplausos, prémio merecido por uma exibição que embalou o FC Porto para um triunfo tranquilo.

O Momento: Rodrigo Mora acalma os insatisfeitos, 18 minutos

O golo inaugural surgiu minutos depois da contestação dos Super Dragões e segundos depois de uma ótima oportunidade do AVS, em contracorrente. Ao aplicar o 1-0, o jovem médio animou as hostes portistas. O “menino” é cada vez mais importante na equação de Martín Anselmi. Irrequieto, visita o ataque e a defesa, constrói e recupera. O esforço é notável, além do perfume distinto.

Tal como Fábio Vieira, Mora regressou em boa hora para acordar o FC Porto do pesadelo.

Outros destaques.

Ochoa: o responsável pelo resultado aparentemente reduzido. O experiente guardião acumulou oito defesas, frustrando, em particular, Samu.

Samu: tentativas de vários ângulos, no culminar de construções coletivas ou em transição individual. Todavia, o poste esquerdo e Ochoa impediram a festa do avançado espanhol. Num encontro muito diferente daquele vivido em Braga, Samu voltou a revelar pólvora seca.

Francisco Moura: Fábio Vieira deve agradecer pelo cruzamento teleguiado. Além de assistir, o ala foi muito requisitado, servindo de elo na transição. Na noite deste sábado, o FC Porto apostou, em particular, pela construção à esquerda, exigindo a melhor versão de Francisco Moura. Face à passividade do AVS, o ala evidenciou-se.

João Mário: mais interventivo na frente, combinou com Fábio Vieira para visar Ochoa. Elemento importante na construção, mais do que na contenção dos contra-ataques.

Marcano: impressionante a superação do defesa espanhol, recuperado de uma grave lesão. Segue intacto no “onze” de Anselmi e é uma certeza para os próximos meses. Ademais, visitou o flanco esquerdo, reforçando o processo ofensivo.

John Mercado: assustou os portistas ao minuto 16, obrigando Diogo Costa a uma estupenda intervenção. Dotado de uma velocidade invejável, foi o mais prejudicado por um AVS estático, por vezes apático.

Nacho Rodríguez: cartões amarelos aos 45+1 e 46m, o “vilão” entre os avenses. Quando Rui Ferreira ambicionava o empate, o defesa central entregou o triunfo ao FC Porto. A partir desse momento, os visitantes “emagreceram” o meio-campo para recompor a defesa.