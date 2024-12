Soam os alarmes no Olival por João Mário, uma vez que o lateral esteve ausente do treino desta sexta-feira. Conforme esclareceram os dragões, o defesa está a contas com uma tendinite nos isquiotibiais da coxa direita, pelo que realizou tratamento.

Além de João Mário, Vítor Bruno continua sem contar com Iván Marcano, que esta manhã realizou treino integrado condicionado.

O FC Porto, vice-líder da Liga, visita o Famalicão na noite deste sábado (20h30), a propósito da 13.ª jornada. Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.