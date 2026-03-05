Em risco para o Clássico de domingo com o Benfica na Luz, Jan Bednarek corre contra o tempo. Segundo confirmou o Maisfutebol, o defesa polaco fez mais exames esta quinta-feira, os quais descartaram a possibilidade de fratura nas costelas.

Apesar das boas notícias, é certo que a zona da costela está muito maltratada, o que pode ser ainda impeditivo para o jogo na Luz. Ou seja, o central de 29 anos tem dois dias para aliviar as dores.

Esta época do FC Porto confunde-se com o nome de Bednarek, uma vez que o polaco participou em 35 dos 38 jogos dos dragões, contribuindo – além das exibições seguras – com três golos e uma assistência. Saiu de cena em Alvalade, na terça-feira, ao minuto 44, após choque com Luis Suárez.

O Benfica recebe o FC Porto no domingo (18h), na 25.ª jornada, quando as águias ocupam o terceiro lugar, a sete pontos do líder.

