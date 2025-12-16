Martim Chelmik, Yoan Pereira, Bernardo Lima, Duarte Cunha e Mateus Mide, jogadores do FC Porto e campeões do Mundo pela Seleção de sub-17 comandada por Bino Maçães, foram nesta terça-feira homenageados pela Associação de Futebol do Porto. A cerimónia decorreu no novo centro de formação da instituição, mais concretamente no campo Diogo Jota, e contou com a presença de José Neves, presidente da AF Porto.

