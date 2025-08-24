No dia em que passam 1005 anos sobre a Revolução Liberal – movimento com epicentro na cidade Invicta e crucial para o término do absolutismo em Portugal – o FC Porto deixou novo recado à concorrência vulgarizou o Casa Pia (4-0).

Na tarde deste domingo, em encontro da terceira ronda da Liga, Francesco Farioli manteve Rodrigo Mora no banco, apesar da ausência de Pepê. O avançado brasileiro foi rendido no “onze” pelo compatriota William Gomes. Também na frente, Farioli apostou na titularidade de De Jong, no lugar do lesionado Samu.

No Casa Pia, João Pereira operou uma troca, com o lesionado Oukili a ceder lugar a Renato Nhaga.

Antes do apito inicial, Diogo Costa foi saudado por André Villas-Boas e pelos adeptos, a propósito do jogo 200 de dragão ao peito. Assim, o equipamento do guardião guardou um pormenor especial.

Recorde o desenrolar desta partida.

Tal como na revolução de 1820, o destino parecia traçado, impossível de conter. Assim foi também nesta tarde, uma vez que os comandados de Farioli remeteram os “Gansos” para a respetiva área desde cedo, confiando aos laterais e extremos a tarefa de desconstruir a muralha que guardava a baliza de Patrick Sequeira. E poucos ensaios foram necessários para encontrar a rota ansiada.

Decorria o sétimo minuto quando William Gomes seguiu o exemplo de Borja Sainz, aprimorando a pressão e forçando o erro defensivo. Todavia, a fantástica mancha de Sequeira foi suficiente para manter o nulo.

Entre combinações à esquerda e ameaças, os dragões encontraram a vantagem aos 20 minutos, quando Froholdt aproveitou novo passe errático da defesa forasteira. Solto, o médio dinamarquês acelerou pela direita e serviu Borja Sainz para a estreia a marcar.

Ao acusar o golo, o Casa Pia descurou a pressão e permitiu o 2-0. Em cima do minuto 26, William Gomes aproveitou a desorganização forasteira para desfilar pela direita, fletir para dentro e desferir um arco indefensável. Quando já justificava a titularidade – pelas combinações na construção e o esforço na pressão – o extremo de 22 anos convenceu, definitivamente, o tribunal do Dragão.

Se antes a missão dos “Gansos” era complicada, os passes falhados, a pressão intermitente e os contra-ataques por planear agravaram a tarefa da turma de João Pereira.

Até ao intervalo, os portistas apenas desaceleraram quando selado o triunfo. Depois de Gabri Veiga, Bednarek e Alan Varela ameaçarem, Alberto Costa também se estreou a marcar. Na sequência de um canto cobrado à direita, e entre ressaltos, o lateral encheu o pé e beneficiou de um desvio em Nehuén Pérez. Estavam decorridos 41 minutos.

Nesta fase havia 12-0 em remates, com o Casa Pia a milhas da verdadeira versão. Mérito, claro, para a pressão e organização do FC Porto, embalado pela renovada alma do Dragão.

Ao intervalo, Farolini trocou Zaidu por Francisco Moura, enquanto João Pereira apostou em Svensson e André Geraldes, em detrimento de Cassiano e Benaissa. Mas, nada mudou. Os dragões continuaram organizados e serenos, face à inexistência dos “Gansos”.

Durante a pausa, ecoaram nos corredores rasgados elogios ao renovado figurino dos azuis e brancos. Em simultâneo, os comentários surgiam também nas bancadas, a julgar pelas cantorias, a crescente festa e os pedidos do FC Porto campeão – o que não acontece desde 2022.

Numa etapa complementar de intensidade díspar, Rodrigo Mora e Eustáquio já estavam em cena quando Borja Sainz voltou a animar mais de 49 mil adeptos. Face a novo passe errático na defesa do Casa Pia – desta feita de Tchamba – o extremo espanhol antecipou o lance, arrecadou a posse e desfilou pelo corredor central, atirando a bola por entre as pernas de Sequeira.

Assim, Sainz juntou-se a Samu e Pepê no lote dos melhores marcadores do FC Porto no campeonato.

Até final, o Casa Pia não ameaçou o golo, pelo que o FC Porto leva nove golos marcados e nenhum sofrido.

O desfecho permite aos portistas saltarem para a liderança, com nove pontos, em igualdade com Moreirense e Sporting. Segue-se o primeiro teste de fogo, a visita ao reduto do bicampeão nacional, na noite de sábado (20h30).

Antes, pelas 17h30, o Casa Pia (10.º) – que leva três pontos – recebe o Nacional (14.º).