Francesco Farioli mantém Rodrigo Mora no banco, apesar da ausência de Pepê para a receção ao Casa Pia. O avançado brasileiro é rendido no “onze” do FC Porto por William Gomes. Também na frente, e como seria de esperar, o timoneiro dos portistas aposta na titularidade de De Jong, no lugar do lesionado Samu.

Nos “Gansos”, João Pereira opera uma troca face à segunda ronda, com o lesionado Oukili a ceder lugar a Renato Nhaga.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuén Pérez, Bednarek e Zaidu; Alan Varela, Gabri Veiga e Froholdt; William Gomes, De Jong e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Eustáquio, Vasco Sousa, Prpic, Gül, Francisco Moura, Rodrigo Mora e Bryan Ramos.

Onze do Casa Pia: Patrick Sequeira, Goulart, José Fonte e Tchamba; Larrazabal, Renato Nhaga, Iyad Mohamed e Benaïssa; Livolant, Cassiano e Osundina.

Suplentes do Casa Pia: Daniel Azevedo, Rafael Brito, Svensson, Miguel Sousa, André Geraldes, Kevin Machado, Tiago Morais, Kaique Lima e Seba Pérez.

Os dragões não contam com os lesionados Samu e Martim Fernandes, além de Pepê. No Casa Pia, os lesionados Ricardo Batista, Nsona e Oukili continuam de fora.

O duelo entre FC Porto e Casa Pia, a contar para a terceira jornada do campeonato, principia pelas 18 horas deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.