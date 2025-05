Corria o minuto 62 do clássico entre FC Porto B e Benfica B, na 34.ª e última jornada da II Liga, quando André Castro retirou a braçadeira de capitão e deixou as lágrimas escorrerem. Havia chegado o fim da carreira, aos 37 anos.

Entre lágrima, aplausos e abraços, o médio foi “engolido” pelo corredor improvisado por colegas e elemento da equipa técnica do FC Porto B.

Os primeiros passos no futebol remontam ao final do século XX, em Gondomar, de onde é natural. Em 2000, André Castrou rumou à formação do FC Porto, casa na qual permaneceu até 2013. Pelo meio, foi emprestado a Olhanense e Sp. Gijón.

Numa carreira marcada pelo percurso na Turquia, entre 2013 e 2020, regressou a Portugal pela porta do Sp. Braga. E na segunda metade de 2023/24 representou o Moreirense. O médio ainda cumpriu um jogo pelos cónegos nesta época, mas optou por regressar ao FC Porto, para capitanear a equipa B.

Na derradeira época de azul e branco, André Castro acumulou 22 jogos, um golo e uma assistência, numa campanha repleta de percalços para os dragões.

Para a história fica uma postura aguerrida, além da conquista da Liga Europa, Liga (3), Supertaça, Taça de Portugal (2) e da II Liga (2008/09).

No final de fevereiro, André Castro abriu o livro em entrevista ao Maisfutebol.