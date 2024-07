A cisão da Porto Comercial a 26 de junho permitiu a criação de uma nova empresa responsável pela exploração do «naming» e bilhética do Estádio do Dragão. De acordo com a informação recolhida pelo ECO, a Porto Stadco contará com 100 mil euros de capital social.

Assim, a Portocomercial continuará responsável pelo comércio de «merchandising», assim como pela exploração da marca FC Porto e dos principais suportes publicitários.

Em simultâneo, ao encargo da Porto Stadco ficarão os direitos de «naming» das infraestruturas relacionadas com o estádio, ou seja, o museu, as visitas guiadas ao Dragão, os eventos e dinâmicas na praceta em redor, e ainda a exploração das áreas VIP.

Em abril, a Ithaka acordou com a administração de Jorge Nuno Pinto da Costa um investimento de 65 milhões de euros acordado. A cisão da Porto Comercial e a criação da Porto Stadco vem no seguimento deste acordo, ainda que André Villas-Boas procure renegociar os termos do negócio.

Por agora, é apenas certo que a Ithaka terá direito, nos próximos 25 anos, a 30 por cento dos direitos económicos de uma nova sociedade, responsável por desenvolver o potencial comercial do Estádio do Dragão.

A SAD do FC Porto ainda não se pronunciou sobre a criação da Porto Stadco e cisão da Portocomercial.