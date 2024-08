O FC Porto continua a preparar a deslocação aos Açores, para o jogo com o Santa Clara, ainda com três baixas.

À semelhança do que aconteceu nas outras sessões de trabalho, Marcano (trabalho de ginásio e tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Francisco Conceição (tratamento) não participaram no treino desta quarta-feira e continuam no boletim clínico azul e branco.

Os dragões treinam novamente no Olival a partir das 10h00 desta quinta-feira e, às 15h45, Vítor Bruno vai falar em conferência de imprensa no Estádio do Dragão. Depois, a equipa segue viagem para os Açores, onde deverá chegar por volta das 20h00.

O FC Porto joga no reduto do Santa Clara na sexta-feira, a contar para a segunda jornada da Liga, a partir das 17h00.