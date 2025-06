Na sequência do nulo com o Palmeiras, na ronda inaugural da fase de grupos do Mundial de Clubes, o FC Porto apontou baterias ao duelo com o Inter Miami de Messi. Esta segunda-feira, na Universidade de Rutgers, os titulares na última madrugada realizaram recuperação no ginásio, enquanto os restantes trabalharam no relvado.

No boletim clínico dos portistas continua o guarda-redes de Diogo Costa, que recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

Depois do empate a zeros em Nova Jérsia, o FC Porto mede forças com Messi e companhia em Atlanta, na noite de quinta-feira (20h). Ao cabo de uma jornada no Grupo A, os quatro emblemas – Al Ahly, Palmeiras, FC Porto e Inter Miami – estão igualados a um ponto.

Os azuis e brancos voltam a treinar em Nova Jérsia na tarde desta terça-feira, pelas 15 horas de Portugal Continental, mas à porta fechada.