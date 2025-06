O FC Porto foi esta terça-feira condenado a pagar mais de 80 mil euros a Fernando Saul, antigo “speaker” e oficial de ligação aos adeptos. De acordo com a deliberação do Tribunal Judicial da Comarca do Porto – a que o Maisfutebol teve acesso – o clube está obrigado a pagar a verba em falta na indemnização acordada para revogar o contrato aos dragões.

Este acordo remonta à liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa.

De recordar que Fernando Saul reclamava o pagamento da parte em falta do total de 117 mil euros. Assim, o FC Porto vai ter de pagar 80.400,26 mil euros, valor acrescido de juros.