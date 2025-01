O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), instaurou um processo a Samu, avançado do FC Porto, pelo comportamento em Barcelos, depois da derrota com o Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Segundo apurou o Maisfutebol, o processo refere-se ao soco do avançado portista no painel publicitário da flash interview (local de entrevistas rápidas pós-jogo), após ter sido expulso no final da partida, quando se dirigia ao árbitro Fábio Veríssimo.

Em comunicado, o Conselho de Disciplina da FPF refere que a instauração do processo disciplinar, a 21 de janeiro de 2025, surge «na sequência de notícias divulgadas na comunicação social, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal e que não se encontram descritos nos Relatórios Oficiais de Jogo (Relatório de Árbitro e Relatório de Delegado)». Entretanto, o processo foi enviado, a 21 de janeiro, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, refere ainda o Conselho de Disciplina.

De referir que o FC Porto perdeu por 3-1 frente ao Gil Vicente, no jogo que marcou a saída de Vítor Bruno do comando técnico dos dragões.

Reveja o momento: