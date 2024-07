A relação entre o executivo de André Villas-Boas e os Super Dragões continua em renovação. Na tarde desta quarta-feira, o famoso contentor afeto à claque – no qual era vendido merchandising e bilhetes para os jogos – foi retirado por ordem da direção do FC Porto.

Posicionado junto à bancada superior norte, em frente ao centro comercial, um dos pontos de referência da claque na Alameda do Dragão desapareceu.

Na última semana, depois de reunir com a direção do FC Porto, os Super Dragões esclareceram que a direção de Villas-Boas assegurou a cedências de bilhetes à claque. Todavia, são ainda desconhecidos os termos do novo protocolo de bilhética.