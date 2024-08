Esta quinta-feira de manhã, o FC Porto voltou a treinar no Olival e continuou a preparar a receção ao Rio Ave, jogo da terceira jornada da Liga.

Entregues ao departamento médico continua Iván Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Zaidu (treino condicionado).

Os comandados de Vítor Bruno voltam a treinar na sexta-feira, às 10h, e às 17h o treinador fala aos jornalistas. O FC Porto recebe o Rio Ave no sábado, às 18h, no Estádio do Dragão.