Em dia de clássico com o Sporting, o FC Porto não deixou escapar o aniversário de Otávio Monteiro, médio que completa 31 anos. Nas redes sociais, o internacional português respondeu: «Obrigado, FC Porto. Já sabes a prenda que quero. Boa sorte para o clássico».

Vinculado ao FC Porto entre 2014 e 2023 – com duas épocas no Vitória de Guimarães – Otávio conquistou todos os títulos no futebol nacional, além da Liga das Nações pela Seleção. O médio representa o Al Qadisiyah, na Arábia Saudita, depois de duas épocas pelo Al Nassr.