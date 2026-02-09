FC Porto
FC Porto dá os parabéns e Otávio responde: «Já sabes a prenda que quero»
Internacional português aponta ao clássico com o Sporting
Em dia de clássico com o Sporting, o FC Porto não deixou escapar o aniversário de Otávio Monteiro, médio que completa 31 anos. Nas redes sociais, o internacional português respondeu: «Obrigado, FC Porto. Já sabes a prenda que quero. Boa sorte para o clássico».
Vinculado ao FC Porto entre 2014 e 2023 – com duas épocas no Vitória de Guimarães – Otávio conquistou todos os títulos no futebol nacional, além da Liga das Nações pela Seleção. O médio representa o Al Qadisiyah, na Arábia Saudita, depois de duas épocas pelo Al Nassr.
Obrigado @FCPorto , já sabes a prenda que eu quero hoje. Boa Sorte para o clássico 💪🏼💙🙏🏼 https://t.co/BQ6Y4rVENr— Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) February 9, 2026
