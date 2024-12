O FC Porto recorreu às redes sociais, na noite desta segunda-feira, para apresentar condolências pelo falecimento de Álvaro Faria. O técnico de equipamentos dos dragões – função que cumpria há mais de 20 anos – tinha 62 anos.

«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia do falecimento de Álvaro Faria, técnico de equipamentos que começou a colaborar com o clube em 2003/04, trabalhou nos vários escalões de formação e morreu esta segunda-feira, aos 62 anos, vítima de doença natural súbita», lê-se na nota publicada no site do clube.

Uma vez que era figura próxima das camadas jovens, a homenagem do FC Porto foi cumprida por jogadores formados no clube.