FC Porto deixa farpas nas redes: «Está terminada a Feira das Colheitas»
Dragões golearam em Arouca, no encontro que encerrou a sétima ronda da Liga
No rescaldo à goleada aplicada em Arouca (4-0), no encerramento da sétima jornada da Liga, o FC Porto preencheu as redes sociais com menções à Feira das Colheitas, festa que obrigou a adiar o jogo para esta segunda-feira.
Bela colheita: +3 ✅ pic.twitter.com/0YVXme8ZDe— FC Porto (@FCPorto) September 29, 2025
@fcporto E com esta vitória damos por terminada a Feira das Colheitas 2025 #FCPorto #TikTokDesporto ♬ som original - FC Porto
Está terminada a Feira das Colheitas 2025 💙#FCAFCP pic.twitter.com/uEc62oXlpZ— FC Porto (@FCPorto) September 29, 2025
O FC Porto lidera o campeonato só com vitórias e um golo sofrido – em Alvalade, um autogolo. Por isso, totaliza 21, três de vantagem sobre o Sporting. Segue-se a receção ao Estrela Vermelha, para a Liga Europa (quinta-feira, 20h), e ao Benfica (3.º), no domingo (21h15).
