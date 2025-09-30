No rescaldo à goleada aplicada em Arouca (4-0), no encerramento da sétima jornada da Liga, o FC Porto preencheu as redes sociais com menções à Feira das Colheitas, festa que obrigou a adiar o jogo para esta segunda-feira.

 

@fcporto E com esta vitória damos por terminada a Feira das Colheitas 2025 #FCPorto #TikTokDesporto ♬ som original - FC Porto

 

O FC Porto lidera o campeonato só com vitórias e um golo sofrido – em Alvalade, um autogolo. Por isso, totaliza 21, três de vantagem sobre o Sporting. Segue-se a receção ao Estrela Vermelha, para a Liga Europa (quinta-feira, 20h), e ao Benfica (3.º), no domingo (21h15).

