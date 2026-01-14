Momentos após o triunfo nos “quartos” da Taça de Portugal frente ao Benfica, no Dragão (1-0), os portistas deixaram uma “bicada” aos rivais nas redes sociais.

«Futebol Clube do Porto. Fáceis de analisar, difíceis de bater», escreveram os azuis e brancos, depois de José Mourinho relativizar a complexidade dos portistas na véspera.