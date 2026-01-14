FC Porto
FC Porto deixa recado a Mourinho: «Fáceis de analisar, difíceis de bater»
Treinador do Benfica relativizou a complexidade dos dragões na antevisão ao clássico desta quarta-feira
Momentos após o triunfo nos “quartos” da Taça de Portugal frente ao Benfica, no Dragão (1-0), os portistas deixaram uma “bicada” aos rivais nas redes sociais.
«Futebol Clube do Porto. Fáceis de analisar, difíceis de bater», escreveram os azuis e brancos, depois de José Mourinho relativizar a complexidade dos portistas na véspera.
Futebol Clube do Porto.— FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026
Fáceis de analisar, difíceis de bater 🫤#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xKQCjWIixi
