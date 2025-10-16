Francesco Farioli recompôs o grupo no Olival a dois dias do duelo com o Celoricense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do FC Porto contou com os regressos de Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Prpić, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Martim Fernandes, Rodrigo Mora, Samu e Deniz Gül.

De fora e ao serviço das respetivas nações continuam Zaidu, Tomás Pérez e Eustáquio. Por sua vez, Nehuén Pérez e Luuk de Jong constam no boletim clínico, realizando tratamento e trabalho de ginásio.

Os azuis e brancos voltam a trabalhar no Olival na manhã desta sexta-feira, com Farioli a falar aos jornalistas em conferência de imprensa a partir das 17 horas. O FC Porto joga com o Celoricense – 5.º na Série A do Campeonato de Portugal – em Barcelos, no sábado (18h), perseguindo uma conquista que escapa desde 2024.