A propósito da estreia do Portal da Transparência, nesta terça-feira, o FC Porto esclarece, na secção «Jogadores», os valores envolvidos nos negócios deste verão.

Além de publicar as comissões por intermediação em oito negócios, a administração de André-Villas Boas detalhou, por exemplo, o valor pago ao Arsenal pelo empréstimo de Fábio Vieira.

O internacional português regressou à Invicta a troco de 890 mil euros, com uma taxa variável de 710 mil euros. Ou seja, na pior das hipóteses, a SAD portista terá de pagar 1,6 milhões de euros.

Outro dado pertinente prende-se com a cláusula de rescisão de André Castro, médio de 36 anos que regressou ao FC Porto a custo zero. O capitão da equipa B conta com uma cláusula fixada em 20 milhões de euros, tal como o jovem extremo Bryan Caicedo.

A SAD portista adquiriu 50 por cento do passe do colombiano.

Quanto ao jovem espanhol Angel Alarcón, proveniente do Barcelona, o FC Porto comprou 50 por cento do passe e reservou a opção de compra de mais 30 por cento. Já a cláusula de rescisão ficou fixada em 40 milhões de euros.

De acordo com a informação disponibilizada neste Portal da Transparência, os dragões contam com 131.037 associados, distribuídos entre: 76.806 séniores efetivos, 9286 séniores correspondentes, 383 atleta séniores, 22.524 juniores efetivos, 1104 juniores correspondentes, 534 atletas juniores, 18.107 infantis efetivos, 583 infantis correspondentes, 148 atletas infantis.