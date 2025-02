Depois do empate com a Roma (1-1), o FC Porto voltou ao trabalho no Olival na manhã desta sexta-feira.

Martim Fernandes e Marko Grujic continuam no boletim clínico dos dragões e fizeram apenas tratamento.

A equipa de Martín Anselmi continua a preparar a visita ao Farense e tem novo treino marcado para a manhã de sábado. A partir das 13h30, o técnico argentino vai lançar o jogo com os algarvios (domingo, 18h00).