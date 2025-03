O FC Porto continua a prepara a visita ao Estoril, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Na manhã desta sexta-feira, no Olival, Martín Anselmi não contou com os lesionados Marko Grujic e Vasco Sousa, que realizaram tratamento.

Os dragões regressam ao Olival na manhã deste sábado. Pelas 14h, Martín Anselmi fala aos jornalistas na antevisão à visita ao Estoril.

O regresso do FC Porto à Liga está agendado para as 18h deste domingo, no reduto do Estoril (8.º).