A Figura: Fábio Vieira, o maestro em construção

À idade de um futebolista, por força dos anos de carreira, é atribuído um peso excessivo. Ora, o que são 24 anos numa vida? Um período de crescimento, aprendizagem, amadurecimento e descoberta. Por isso, é justo afirmar que Fábio Vieira continua a descobrir-se pela Invicta. E que bem fez em regressar a casa.

Aproveitando o empréstimo pelo Arsenal, Fábio Vieira continua a crescer de dragão ao peito, assumindo a batuta e a construção em transição ofensiva. Na noite desta segunda-feira, este maestro serviu Pepê, Martim Fernandes, Galeno, Samu e Nico González, além de assinar a assistência para o primeiro golo do encontro.

Indispensável no processo ofensivo do FC Porto, Fábio Vieira tem uma qualidade de passe e inteligência tática diferenciadas, além de um remate promissor, nesta noite travado por Brígido. É, sem sombra de dúvida, uma peça chave no xadrez de Vítor Bruno.

Fábio Vieira saiu aos 84m, com 21 passes concretizados em 33, cinco passes-chave, duas grandes oportunidades de golo criadas e quatro duelos ganhos em oito. Os números são do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

O Momento: erro raro, erro capital, 13m

O único erro cometido pela defesa do Estrela da Amadora culminou no golo de Nico González. Na sequência de um canto, o «Tricolor» permaneceu estático, vendo o médio espanhol a desviar ao segundo poste, sem dificuldade.

Numa noite em que os comandados de José Faria souberam secar o ímpeto de Samu, um erro foi capítulo determinante no oitavo desaire na Liga.

Recorde a crónica deste jogo.

Outros destaques.

Bruno Brígido: se o resultado fosse diferente, este seria o homem da noite. Diante de Fábio Vieira e Neuhen Pérez, o guardião encaixou duas tremendas paradas, adiando o segundo golo do FC Porto. Quando chamado a intervir, o brasileiro tudo fez para manter o resultado em aberto, sendo o menos culpado pela derrota.

Dramé e Rúben Lima: os responsáveis por uma noite apagada de Samu, emagrecendo o ataque dos portistas. Sem descurar a pressão a outros atacantes, a dupla de centrais uniu forças para contrariar as movimentações do ponta de lança.

Samu: a noite menos positiva do avançado espanhol espelha a necessidade de Vítor Bruno trabalhar novas referências no ataque, pelo corredor central. Controlado na velocidade e com movimentos fáceis de prever, viveu o encontro desconectada da equipa.

Gonçalo Borges: o primeiro golo na época assinala uma oportunidade aproveitada da melhor forma. Chamado para selar o triunfo, o avançado português aproveitou para acumular créditos, contrariar críticas e…celebrar, em paz.

Danny Namaso: combativo, presente e eclético, esteve presente na defesa e no ataque, justificando a titularidade concedida por Vítor Bruno. Para ser melhor, ao inglês falta tranquilidade no momento de passes junto ao último terço. Ainda acusa a pressão, o que não é perdoado no tribunal do Dragão.

Galeno: de regresso à lateral esquerda por estas semanas, o brasileiro deixa Francisco Moura com motivos para se preocupar. Esta noite, Galeno voltou a assinar nova exibição tranquila, enriquecendo o processo ofensivo.