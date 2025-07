O FC Porto encerrou o estágio em Aigen im Ennstal, na Áustria, com o primeiro treino de Victor Froholdt, médio dinamarquês de 19 anos. Na sessão matinal, Francesco Farioli não contou com os lesionados Francisco Moura (tratamento e trabalho de ginásio), nem com Deniz Gül (treino condicionado).

Em sentido oposto, Martim Fernandes reintegrou o grupo.

Os dragões descolam da Áustria pelas 17h30 desta sexta-feira, retomando o trabalho na manhã deste sábado, no Olival. Já no domingo, às 18 horas, recebem o Twente.