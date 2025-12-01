No dia em que o plantel do FC Porto desfruta de folga, os dragões esclareceram o quadro clínico de Deniz Gül, avançado que foi titular contra o Nice (3-0), mas ausência na receção ao Estoril (1-0), na noite de domingo. De acordo com os portistas, o internacional turco recupera de uma «mialgia de esforço e encontra-se em regime de tratamento».

Quanto a Luuk de Jong, o veterano neerlandês rendeu Samu ao minuto 68, mas terminou o jogo com queixas no joelho esquerdo. O FC Porto esclarece que se tratou de uma contusão, pelo que o avançado vai cumprir regime de tratamento.

A turma de Francesco Farioli retoma os treinos no Olival na terça-feira. Esta segunda-feira está reservada para a gala Dragões de Ouro.

O 11.º triunfo no campeonato – o terceiro consecutivo nesta prova – devolveu o FC Porto à liderança isolada, com 34 pontos, três de vantagem sobre o Sporting. Segue-se a receção ao Vitória de Guimarães na quinta-feira (20h15), nos “quartos” da Taça da Liga, tendo em vista as meias-finais contra o Sporting.

No domingo, às 20h30, os dragões visitam o Tondela (16.º).