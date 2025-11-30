Um dragão em serviços mínimos, por vezes intermitente na noite gelada da Invicta, foi suficiente para derrotar o Estoril (1-0). Nesta partida da 12.ª jornada, a turma de Francesco Farioli alcançou o quarto jogo consecutivo sem sofrer golos, igualando o melhor registo da época. Melhor só entre outubro e novembro de 2024, quando os portistas, então liderados por Vítor Bruno, mantiveram a baliza a zeros contra Sintrense, Hoffenheim, AVS, Moreirense e Estoril.

Para a noite deste domingo, Francesco Farioli promoveu quatro trocas, com Alan Varela, Gabri Veiga, Pepê e Deniz Gül a cederem a titularidade a Bednarek, Rodrigo Mora, William Gomes e Borja Sainz. Quanto a Pablo Rosario, retomou o lugar no meio-campo.

No Estoril, Ian Cathro operou seis trocas face à eliminação da Taça de Portugal contra o Famalicão, com os regressos de Joel Robles, Bacher, Pedro Amaral, Jandro Orellana, Guitane e Begraoui.

Recorde a história deste duelo.

Depois da espantosa inauguração do renovado sistema de iluminação do Dragão, o arranque da partida revelou-se de sensações mistas. Se Begraoui quase protagonizou um golo do meio-campo – aproveitando a saída em falso de Diogo Costa – Samu marcou, mas em fora de jogo. De parada e resposta, William Gomes lançou os dragões para a vantagem, agradecendo a oferta de Holsgrove.

O médio do Estoril procurava um defesa, mas entregou ao velocista dos portistas, que acelerou até à área e atirou cruzado, sem hipóteses para Robles. Foi o terceiro golo na Liga para o extremo de 19 anos, que não faturava desde 2 de outubro.

Quando se esperava que os comandados de Ian Cathro se revelassem feridos, os “Canarinhos” encheram-se de coragem e visaram Diogo Costa, penetrando na área à boleia de João Carvalho, Begraoui, Guitane e Ricard Sánchez. Todavia, os remates saíram à figura do guarda-redes do FC Porto, ou a tirar tinta aos ferros.

No momento de restabelecer a igualdade, o Estoril acusou a pressão. Sobretudo João Carvalho e Begraoui, já que Guitane bailou e complicou a tarefa de Francisco Moura e Rodrigo Mora.

Desta forma – e depois de os Super Dragões assinalarem os 39 anos, lançando uma nuvem de fumo sobre o relvado – o intervalo chegou com o Estoril na mó de cima.

Domínio até ao susto final

Ao intervalo, Francesco Farioli aproveitou dar minutos a Zaidu, descansando Francisco Moura. Em simultâneo, o FC Porto regressou mais seguro, estancando, numa primeira fase, as investidas do Estoril.

Entre trocas, William Gomes, Samu e Sainz foram setas apontadas à baliza de Robles na profundidade e em contra-ataque, enquanto Mora fez área a área e Frohold serviu de elo a toda a construção. Ao minuto 68, na derradeira intervenção, Samu descartou a pressão, mas embateu na muralha vermelha de Robles. Por isso, o avançado saiu de cena cabisbaixo.

Até final, o FC Porto revelou desgaste, retomando as sucessivas perdas de posse a meio-campo, para desespero das bancadas. Valeu a Farioli e companhia que o Estoril não teve engenho, nem mira, para cravar a igualdade no marcador. Sobretudo aos 90+2 minutos, quando o defesa Ferro – ex-Benfica – encheu o pé e quase viu um desvio trair Diogo Costa.

Em suma, foi um jogo mais belo e entretido fora das quatro linhas.

Consulte os destaques individuais deste jogo.

O 11.º triunfo no campeonato – o terceiro consecutivo nesta prova – devolve o FC Porto à liderança isolada, com 34 pontos, três de vantagem sobre o Sporting. Segue-se a receção ao Vitória de Guimarães na quinta-feira (20h15), nos “quartos” da Taça da Liga, tendo em vista as meias-finais contra o Sporting.

No domingo, às 20h30, os dragões visitam o Tondela (16.º).

Por sua vez, o Estoril continua no 10.º posto, com 13 pontos, igualado com o Rio Ave (11.º) e com quatro pontos sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção ao Moreirense (6.º), na tarde de domingo (15h30).