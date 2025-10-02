Antes do Clássico no Dragão ante o Benfica, o FC Porto recebe o Estrela Vermelha, na segunda ronda da fase liga da Liga Europa. Para a noite desta quinta-feira, Francesco Farioli apenas manteve Diogo Costa, Bednarek e Martim Fernandes no “onze” face àquele apresentado em Arouca, na segunda-feira. Destaque para a estreia a titular de Ángel Alarcón, extremo espanhol de 21 anos há um ano a crescer na equipa B.

Nas escolhas iniciais do Estrela Vermelha – há oito anos consecutivos campeão na Sérvia – nota para a titularidade do guarda-redes Matheus (ex-Sp. Braga) e dos médios Radonjic (ex-Benfica) e Händel (ex-V. Guimarães).

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic, Zaidu, Rodrigo Mora, Eustáquio, Pablo Rosario, William Gomes, Deniz Gül e Alarcón.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, João Costa, Kiwior, Froholdt, Samu, Gabriel Veiga, Pepê, Sainz, Alberto Costa, Varela, Gabriel Brás e Francisco Moura.

Onze do Estrela Vermelha: Matheus, Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan, Händel, Elsnik, Radonjic, Kostov, Ivanic e Arnautovic.

Suplentes do Estrela Vermelha: O. Glazer, Guteša, Rodrigão, Bajo, Felício, Milson, Olayinka, Bruno Duarte, Stankovic, Lekovic, Lucic, Zaric e Avdic.

Acompanhe, ao minuto, o segundo capítulo da campanha europeia dos dragões no Maisfutebol. Os portistas venceram na primeira ronda, em Salzburgo, enquanto os sérvios empataram a um golo na receção ao Celtic. O apito vai soar pelas 20 horas desta quinta-feira.

