O FC Porto desvendou, neste sábado, as novas estátuas do museu, homenageando a maratonista Aurora Cunha e o guarda-redes de andebol Alfredo Quinta. A cerimónia foi protagonizada por André Villas-Boas e contou com a presença de Aurora Cunha, além da família de Quina.

«É um prazer enorme prestar homenagem a dois grandes atletas do FC Porto. Não é só uma celebração de memória. Estes dois atletas têm mais de 30 títulos conquistados com muito sangue, suor e lágrimas. A Aurora Cunha era uma grande maratonista e o FC Porto está muito grato por tudo o que atingiu além-fronteiras», começou por dizer.

“Estou muito orgulhosa” Aurora Cunha agradeceu pela “homenagem sentida e merecida” no Museu FC Porto➡ https://t.co/KHTCGA2q4e pic.twitter.com/NpaZsBxITV — FC Porto (@FCPorto) October 25, 2025

Sobre Quintana, o presidente dos dragões agradeceu a presença da filha e da esposa, além da equipa de andebol: «Representou muito para o FC Porto, deu a vida em campo. Deixou grandes memórias no FC Porto e é alguém muito acarinhado».

«Esta é uma justa homenagem que estende no tempo a vossa presença no FC Porto. No caso do Quintana, não há homenagens que possam colmatar a ausência», concluiu.