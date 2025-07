Francesco Farioli liderou a sessão bidiária desta terça-feira na Riesneralm Arena Irdning, na Áustria.

O treinador do FC Porto não contou com os lesionados Martim Fernandes (contusão no pé direito, regressa ao relvado nesta quarta-feira) e Francisco Moura (lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo, sem gravidade), nem com Deniz Gül, em gestão de esforço.

Os portistas retomam os treinos nesta quarta-feira. O particular com o Twente está agendado para a tarde de domingo, às 18 horas, no Estádio do Dragão.