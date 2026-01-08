Tendo em vista o clássico com o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal, na quarta-feira – duelo com bilhetes esgotados – o FC Porto continua a trabalhar no Algarve, mais concretamente na Quinta do Lago, em Almancil.

Nesta quinta-feira, Francesco Farioli não contou com os lesionados Nehuén Pérez (tratamento e ginásio), Francisco Moura (tratamento) e Luuk de Jong (tratamento). Por sua vez, o avançado Oskar Pietuszewski ainda não treinou.

Na tarde de sexta-feira, os dragões medem forças com o Farense, num particular à porta fechada.