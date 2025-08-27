O FC Porto voltou na manhã desta quarta-feira ao Olival, para continuar a preparar o clássico com o Sporting, em Alvalade, a contar para a quarta ronda da Liga.

Francesco Farioli continua sem contar com Martim Fernandes (tratamento), Pepê (trabalho de ginásio) e Samu (tratamento). O extremo brasileiro é a principal dúvida para a noite de sábado.

O duelo entre as duas equipas, no reduto do bicampeão nacional, está agendado para as 20h30 de sábado.