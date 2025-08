O FC Porto prossegue a preparação do jogo de apresentação diante o Atlético de Madrid. Na manhã deste sábado, no Olival, Francesco Farioli não contou com Francisco Moura, que continua a recuperar de lesão. O lateral realizou tratamento e trabalho de ginásio, sendo o único nome no boletim clínico.

Na tarde deste domingo, a partir das 19 horas, os dragões medem forças com o Atlético de Madrid, o derradeiro particular antes do arranque do campeonato.