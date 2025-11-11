O FC Porto está entre as equipas com um estilo de jogo que mais exige fisicamente aos jogadores, segundo uma análise do Observatório do Futebol (CIES).

Num estudo que, além da Liga portuguesa, abrange os campeonatos de Espanha, Itália e Turquia, os dragões encontram-se na segunda posição, apenas atrás do Galatasaray.

A equipa de Francesco Farioli tem uma média de quase 210 metros percorridos em sprint por jogador durante 90 minutos. Já o Galatasaray, coloca essa fasquia em quase 220 metros.

No top-10 elaborado pelo CIES, encontra-se, por exemplo, o Real Madrid, mas não existe outra equipa portuguesa.